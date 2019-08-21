Из больницы, где оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, изъяли все рабочие журналы

Из Архангельской областной больницы, где оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, изъяли все рабочие журналы и электронную документацию. Об этом пишет сегодня «Новая газета». Издание также сообщает, что в больнице провели дезактивацию. Военные выкосили всю траву вокруг лечебного учреждения. В одном из помещений очень фонила ванна, военные ее демонтировали и вывезли на КамАЗе, — рассказал источник «Новой газеты». По версии Росатома, 8 августа на полигоне во время испытания взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли не менее 7 человек. После взрыва Росгдиромет зафиксировал кратковременное превышение уровня радиации. В это же время в России отключились несколько станций слежения за ядерными испытаниями. В российском МИДе, комментируя сообщения о приостановке передачи данных станциями, сказали, что предоставление такой информации является добровольной.