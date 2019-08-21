Власти ЕС не поддерживают идею передачи Гренландии в бессрочную аренду США

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Наташа Берто, — передает ТАСС.

Накануне американский президент Дональд Трамп в Твиттере сообщил, что отложил запланированный визит в Данию из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Как сообщила сегодня газета Вашингтон пост, в администрации Трампа обсуждали возможность предложить властям Дании выплаты в размере 600 миллионов долларов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение. Сумму определили исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.