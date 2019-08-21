Эксперты, близкие к власти, подготовили предложения по избирательному законодательству

Вернуть графу «против всех» на выборах регионального и муниципального уровня, дать возможность партиям и общественным организациям создавать предвыборные блоки; среди других предложений – регистрация кандидатов под залог, отмена смешанной системы на выборах в региональные парламенты – их по желанию регионов можно будет проводить целиком по мажоритарным округам, а также наказание партий за отказ от мандатов. Предлагают ввести новый предвыборный институт в виде группы поддержки кандидата. Поправки разработали при работе над Кодексом о выборах и референдумах, пишут Ведомости. В текст проекта инициативы не включили, они как отмечает издание, представлены в виде отдельного пакета законодательных новелл. Разработкой проекта занимался факультет политологии МГУ, им руководит Андрей Шутов. Он также возглавляет совет директоров Экспертного института социальных исследований, близкого к администрации президента, отмечают Ведомости. Предложения опубликовал Российский фонд свободных выборов. Один из его учредителей Центризбирком.

Кодекс подготовили только для обсуждения, какие-то решения на его основе приниматься не будут, утверждает источник Ведомостей, близкий к Кремлю.