Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что меру пресечения необходимо смягчить всем фигурантам дела «Беринг Восток», а не только иностранцам. По его словам, «получается, что американцу и французу можно дать послабления, а вот россияне пусть отсиживают по полной программе». Титов написал это в своем Фейсбуке. Он отметил, что у всех фигурантов есть семьи и дети, и никто скрываться не собирается.

Дело возбудили в феврале. Подозреваемым вменяется хищение у банка «Восточный» двух с половиной миллиардов рублей. Основатель инвест-фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви был переведен под домашний арест в апреле, а француз Филипп Дельпаль – в середине августа. По делу также проходят четверо россиян.