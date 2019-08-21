Мосгорсуд оставил в СИЗО члена Яблока Валерия Костенка, который проходит по так называемому московскому делу

Прокуратура настаивала на домашнем аресте. За Костенка поручилась лидер «Яблока» Эмилия Слабунова. Решение суда об аресте она назвала позором.

За Валерия Костенка также поручились основатель Яблока Григорий Явлинский и политик Леонид Гозман.

Мосгорсуд сегодня также признал законным ареста программиста Айдара Губайдулина, который также является одним из фигурантов так называемого московского дела.