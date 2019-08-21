Правозащитников из  ОНК Москвы не пустили в СИЗО Лефортово к украинским заключенным

В следственном изоляторе заявили, что украинцы якобы не хотят ни с кем разговаривать. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена ОНК Евгения Еникеева. Правозащитники собираются посетить Лефортово этим вечером еще раз.

Ранее в «Мемориале» сообщили, что в этот СИЗО были переведены осужденные украинцы – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. По данным источника Интерфакса, их могут выдать Украине.

В свою очередь, газета «Коммерсант» пишет, что до конца августа могут быть выданы украинские моряки, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.

Адвокат Николай Полозов, который представляет интересы одного из украинских военных, сказал «Эху Москвы», что существуют косвенные свидетельства подготовки к обмену.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила освободить всех арестованных в России украинских моряков под ее поручительство.