Севший на кукурузном поле самолет будет утилизирован

Это сообщил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, — передает Интерфакс.

Сегодня специалисты приступили к демонтажу левого двигателя и левого крыла лайнера, — сообщает ТАСС. Накануне был снят правый двигатель.

Самолет планируется погрузить на платформу и доставить на территорию летно-исследовательского Института имени Громова в подмосковном Жуковском.

А-321, летевший из Москвы в Симферополь совершил аварийную посадку из-за того, что в оба двигателя попали птицы. На борту находились более 230 человек. никто не погиб. Пилотам присвоены звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.