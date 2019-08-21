Проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях сегодня напугала петербуржцев

Протяжная сирена начала звучать в половину двенадцатого за тридцать минут до выстрела пушки Петропавловской крепости. Из громкоговорителей доносился протяжный вой. До этого прозвучало предупреждение о том, что это плановая тревога. Также сообщения об учении появилась на экранах государственных телеканалов. Впрочем на улице не все поняли что происходит, многие начали снимать происходящее на телефон. Некоторые написали в соцсетях, что ужасно перепугались, особенно те, кто в это время ещё спал. В Петербурге проверяют системы оповещения не реже чем раз в год. Впрочем, судя по соцсетям, горожане не понимают, что делать, если тревога будет настоящей а не учебной, где бомбоубежища, куда бежать — не понятно, возмущаются горожане.

Согласно опросу ВЦИОМа, 71% россиян не знают где находятся бомбоубежища.