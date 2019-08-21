Мосгорсуд оставил в  СИЗО члена «Яблока» Валерия Костенка

Прокуратура настаивала на домашнем аресте.

Валерий Костенок является одним из фигурантов так называемого «московского дела». За него лично поручились лидер партии Григорий Явлинский и глава движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, — передает Интерфакс. Костенок в суде заявил, что держать его в заключении экономически невыгодно, — цитата: «Я готов официально пообещать Собянину, что не буду выходить к мэрии, а буду приходить в Парк Горького на все фестивали шашлыков».

Также сегодня Мосгорсуд признал законным арест Ай-Ти— специалиста Сбербанка Айдара Губайдулина – он также проходит по так называемому «московскому делу», которое СК возбудил после акции протеста 27 июля.