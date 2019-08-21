Архангельские врачи, по некоторым данным, лечили пострадавших в результате взрыва на полигоне без необходимой защиты

Архангельские врачи, по некоторым данным, лечили пострадавших в результате взрыва на полигоне под Северодвинском без необходимой защиты. В результате, как утверждается, пришлось проводить дезактивацию больницы, в которой они находились.

Речь идет о троих пациентах, которых госпитализировали в Архангельскую областную больницу сразу после взрыва 8 августа. Как утверждает «Новая газета», из-за отсутствия информации о возможном заражении пострадавших их обследовали сначала в приемном покое, затем отправили на компьютерную томографию и перевезли в операционный блок. Только через час, по словам источников издания, выяснилось, что вместе с пациентами в больницу попал радиоактивный изотоп цезий-137. В дезактивации, как утверждается, участвовали 57 человек, в основном санитарки и медсестры – при этом, по данным собеседников газеты, для защиты у них были только обычные повязки. Некоторые жаловались на покалывания в области лица и рук.

Впоследствии, рассказывают источники издания, военные выкосили всю траву вокруг Архангельской областной больницы, провели дезактивацию приемного отделения и операционных. Некоторые предметы, по их словам, пришлось вывезти – например, сильно фонившую ванну, которую демонтировали и увезли на КАМАЗе.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел в ходе испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Росгидромет зафиксировал в городе кратковременное превышение радиационного фона в 4-16 раз.