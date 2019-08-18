Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными и осужденными

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. По его словам, уточняются списки для обмена. Источник сказал, что ан Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны пограничниками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе.

В свою очередь, источник Интерфакса говорит, что Украине могут быть выданы пятеро ее граждан, которых доставили в столичное СИЗО Лефортово. По информации правозащитников, это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк.



Адвокат одного из осужденных украинских моряков Николай Полозов считает, что существуют косвенные свидетельства того, что пятерых осужденных в РФ граждан Украины готовят к передаче на их родину. Однако, по его словам, преждевременно комментировать это событие, чтобы «не навредить тем процессам, которые происходят». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Не стоит комментировать это, прежде всего для того, чтобы не навредить тем процессам, которые происходят. Мы видим, что происходит определенные события. Как стало известно, кого-то перемещают из заключенных, некоторых привезли в Москву. Будем надеяться, что это все будет иметь позитивные продолжения в ближайшем будущем», — сказал адвокат.



Ранее Л.Денисова обратилась через МИД к российскому следствию с просьбой освободить арестованных моряков под ее поручительство, которое в соответствии с российским законодательством гарантирует их участие в судебных заседаниях. Защита украинских моряков арестованных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года рассчитывает, что решение по ходатайству украинского омбудсмена Людмилы Денисовой будет принято до конца августа.