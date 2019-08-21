Президент клуба: Продажа полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным

Об этом заявил президент клуба Владимир Кияев.

Скандальный переход Сутормина в Зенит транзитом через Рубин обрастает все новыми подробностями.

Напомним, что Алексей играл в составе оренбургской команды с января прошлого года по май нынешнего. Летом 25-летний игрок перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней казанский клуб объявил о трансфере полузащитника в «Зенит».

Накануне стало известно, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей. При том, что рыночную стоимость Сутормина портал ТрансферМкркет оценивает в 3,5 млн евро.

Тем не менее Президент Оренбурга Владимир Кияев оценил сделку позитивно.

«Для нас хорошо, что в итоге он перешёл не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определённым имиджевым приобретением.

Отметим, что Кияев также является депутатом Зак Собрания Оренбургской области. Причем, входит в состав Комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

По мнению известного журналиста Василия Конова, смехотворная сумма за переход Сутормина позволила «Зениту» вписаться в правила Fair Play. На нарушении которых погорели многие ведущие клубы Европы.