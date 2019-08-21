Россия и Украина могут в скором времени обменяться задержанными и осуждёнными в обеих странах людьми

Об этом сообщает несколько СМИ со ссылкой на экспертов и источники, близкие к переговорам.

Россия первым делом может выдать пятерых осуждённых украинцев, сообщил Интерфаксу осведомлённый источник. Это Владимир Балух, Павел Гриб, Александр Кольченко, Николай Карпюк и Станислав Клых. Двух последних из списка приговорили на 20 с лишним лет за участие в боевых действиях в Чечне и убийстве российских солдат. Кольченко дали 10 лет по общему делу с режиссёром Олегом Сенцовым о создании экстремистского сообщества и подготовке в Крыму терактов. Балуха обвинили в хранении боеприпасов, Гриба в содействии терроризму, они получили меньшие сроки.

В Москву всех этапировали из исправительных колоний, а вчера в СИЗО «Лефортово» приняли для украинцев передачи, рассказала сделавшая их журналистка Виктория Ивлева и подтвердили правозащитники Мемориала. Москва может обменять не только осуждённых украинцев, но и моряков, задержанных в Керченском проливе прошлой осенью, не исключил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Они могут скоро вернуться на родину, возможно это случится до конца августа, заверил «Коммерсант» источник, близкий к переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняют. Процесс начался, подтвердил газете на условиях анонимности украинский дипломат. Собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского утверждает, что договоренность об обмене руководители России и Украины достигли в ходе первого телефонного разговора 11 июля.

Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного режиссера Олега Сенцова собеседник «Коммерсанта», знакомый с ходом переговоров, ответить затруднился. Сенцова осудили в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме.