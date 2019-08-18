Симоновский суд Москвы 22 августа рассмотрит вопрос о продлении срока ареста Алексею Навальному

Политик, якобы, находился на свободе во время пребывания в больнице. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, если такое решение будет принято, оно будет противоречить фактам и закону. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Завтра 22 августа пройдет судебное заседание по приостановлению административного ареста Навального на период его нахождения на стационарном лечении. Это означает, что суд попытается продлить ему срок ареста на то время, которое Алексей провел в больнице. Считается, что якобы когда Алексей находился в больнице, он был на свободе. Но на самом деле это абсурдно, потому что все это время его охранял конвой, к нему не пускали родственников, не пускали адвокатов, его личного врача», — сказала она.

По словам К.Ярмыш, политика выписали из больницы, не дожидаясь результатов анализов, отправив обратно в спецприемник. «Очевидно, что все это время Алексей, разумеется, находился под арестом, и в целом это решение — продлить ему арест продиктовано желанием как можно дольше держать его в спецприемнике, не на свободе», — подчеркнула она.

В больнице, добавила пресс-секретарь, политик находился около 18 часов, на такой срок могут продлить арест. Не исключено, что после освобождения его снова задержат на выходе из спецприемника, отметила К.Ярмыш.

«Возможно, его арестуют сразу же на выходе, как это бывало раньше, снова осудят, и снова отправят под арест, и он проведет все время до выборов. Но чисто теоретически возможно он действительно будет на свободе уже в ближайшие дни. Пока остается только ждать и смотреть», — заключила она.

В настоящее время политик А.Навальный отбывает административный арест сроком в 30 суток в столичном спецприемнике N1, назначенный ему судом 24 июля за повторное нарушение законодательства о митингах.