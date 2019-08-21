Датская королевская семья назвала неожиданным решение Дональда Трампа перенести дату визита в страну

Многие местные политики восприняли этот шаг как не дипломатический жест. Американский президент решил пока не приезжать в Копенгаген из-за отказа датских властей обсуждать покупку США Гренландии. Трамп написал в Твиттере, что власти Дании сэкономили немало средств и усилий как для США, так и для своей страны. Намерение Дональда Трампа приобрести Гренландию вызвало недоумение у владеющей островом Дании и бурное обсуждение причин этого публичного заявления президента США, — сообщают зарубежные СМИ.

Интерес к острову, который является автономной территорией Дании, был проявлен Трампом несколько дней назад, когда была опубликована соответствующая новость со ссылкой на источники в окружении американского президента, напоминает газета Уолл-стрит джорнал. Чуть позже эту информацию подтвердил его советник. Датский премьер в интервью местной прессе назвала абсурдом даже само обсуждение темы и исключила возможность сделки. Трамп на днях подтвердил заинтересованность в покупке крупнейшего в мире острова, уточнив, что этот вопрос будет не главным в намеченной ранее и отмененной им же встрече с главой кабинета министров Дании. Издание Форбс напоминает, что попытки США купить Гренландию предпринимались в прошлом столетии дважды. В 19-м веке у Франции и Испании были выкуплены, соответственно, территория Луизиана, что практически удвоило площадь США, и Флорида. У той же Дании в 1917-м США приобрели Виргинские острова. Издание объясняет столь экзотичную для нынешних времен заявку Вашингтона обострившимся соперничеством в Арктике и глобальным таянием льдов, что потенциально облегчает доступ к залежам полезных ископаемых.

Самым известной территориальной сделкой США некоторые зарубежные наблюдатели называют приобретение Аляски у царской России полтора века назад.