МИД России предлагает перенести обсуждение вопроса возврата России в Большую Восьмерку в профессиональную сферу

Как заявил Интерфаксу официальный представитель ведомства Мария Захарова, должны быть сформулированы предложения и переданы России на рассмотрение.

Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы присоединение России к Большой Семерке.

Источники CNN впрочем утверждают, что идея обсуждения темы принадлежит Эммануэлю Макрону. Не исключено, что эта тема будет подниматься на предстоящем на следующей неделе саммите Большой Семерки во Франции. Россию могут пригласить участвовать во встрече в следующем году.

Источники агентства Reuters пояснили, что решение вопроса во многом будет зависеть от ситуации на Украине.

У России нет необходимости присоединяться к «Большой семёрке», считает член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв считает, что возвращение России в «Семёрку» только в случае её превращения в «десятку» с привлечением Китая и Индии.