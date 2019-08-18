В мэрию Москвы подана заявка от Либертарианской партии на протестное шествие по бульварам 31 августа

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко.

«На 25 августа нам отказали в проведении митинга. Мэрия нас обвинила в том, что мы якобы их шантажируем, и мы получили отказ. И следующая свободная дата перед выборами — это 31 августа. Мы подали заявку на шествие от Пушкинской площади по бульварам, по традиционным маршрутам», — сказал он.

С.Бойко добавил, что шествие планируется посвятить недопуску оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также необоснованному административному и уголовному преследованию граждан.

Согласно заявке, шествие должно начаться в 14.00 на Пушкинской площади, пройти по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Стретенскому бульварам и завершиться на проспекте Сахарова. Мероприятие заявлено на 100 тыс. человек.