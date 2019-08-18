Галяминой при задержании на выходе из спецприемника стало плохо – адвокат

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали в Москве при выходе из спецприемника, где она отбывала срок административного ареста. При задержании ей стало плохо, в результате была вызвана карета «скорой помощи». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Михаил Бирюков.

«Юлия Галямина была задержана на выходе из спецприемника сотрудниками 2-го оперативного полка. Ей стало плохо: поднялось давление, была вызвана «скорая помощь», которая обследовала ее, сбила давление. В настоящий момент Юлию погрузили в автозак и везут в ОВД «Тверское» для составления административного протокола», — рассказал он.

Причиной задержания, по словам М.Бирюкова, полицейские назвали призывы к участию в несанкционированной акции 3 августа.

«Поскольку при задержании было много народу, ей разрешили и пообщаться с мужем, и с людьми, и вызвали карету «скорой помощи», то есть не было такой спецоперации, как в случае с Ильей Яшиным», — отметил он.

В данный момент, адвокат направляется в ОВД в надежде посмотреть на оформление материалов и составление протокола. «Не исключено, что они сегодня попытаются отправить эти материалы в Тверской суд для того, чтобы принять решение о новом административном аресте как можно скорее», — отметил он.

Ю.Галямина отбывала административный арест за нарушение правил организации акции 27 июля.