Местные власти заявили, что нет причин для обследования жителей села Нёнокса после взрыва на полигоне

Об этом сказал начальник Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков. По его словам, в прошлый понедельник специалисты Роспотребнадзора брали пробы воды и воздуха – «все в норме». «Зачем мы будем обследовать людей, если для этого нет причин?» — сказал чиновник. Он также опроверг информацию СМИ л том, что в село планируют прибыть врачи из Москвы и Архангельска для обследования жителей, — передает Интерфакс.

В результате взрыва на военном полигоне 8 августа погибли пять сотрудников Росатома и двое военных. Испытывали ракету на радиоизотопных источниках питания. Росгидромет зафиксировал всплеск радиации.

Накануне стало известно, что четыре станции замера радиации — одна из них под Москвой, — после взрыва перестали передавать информацию международной системе.