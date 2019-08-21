Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из изолятора после 25 суток ареста

Об этом сообщил «Эху» ее адвокат Михаил Бирюков. Причиной задержания полицейские назвали призывы к участию в несанкционированной акции третьего августа.

Ранее столичные суды дважды назначали незарегистрированному кандидату в Мосгордуму административные аресты из-за протестных акций.

Материалы из ОВД могут быть оперативно отправлены в Тверской суд для скорейшего принятия решения о новом административном аресте, отметил Михаил Бирюков.