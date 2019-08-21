Власти Москвы, по некоторым данным, потратят на День города чуть более 400 млн рублей

Это наименьшие расходы за последние пять лет.

Четверть средств, заложенных столичной мэрией на День города – это примерно 100 млн рублей – уйдет на разгон облаков, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сайт госзакупок. Еще почти 50 млн рублей – это вторая по величине статья расходов – пойдут, как отмечается, на праздничное украшение городских округов. При этом пока есть данные только по 7 из них, при этом в Москве округов двенадцать. 26 млн рублей, как сообщает издание, столичные власти потратят на фейерверки, и почти столько же – на торжества в парке «Зарядье», самые дорогие среди всех московских парков. Еще почти 10 млн рублей уйдет на праздник на ВДНХ, столько же в общей сложности – на мероприятия в Парке Горького и в «Сокольниках». Собеседник РБК, близкий к столичным властям, уверяет, что сначала на День города, совпадающий в этом году с выборами в Мосгордуму, закладывали меньше денег, но на фоне протестных акций решение поменялось. Праздник, по его словам, должен помочь снизить напряжение.

В прошлом году День города обошелся чуть более, чем в 450 млн рублей, а два года назад, во время 870-летия Москвы, траты были наиболее высокими – 742 миллиона.