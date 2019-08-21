Дональд Трамп предложил вернуться к формату «большой восьмерки» с участием России

Его французский коллега Эмманюэль Макрон не против этой идеи, но считает, что возвращение Москвы в международный клуб зависит от ситуации на Украине.

Руководство Франции «приняло к сведению» желание Трампа вернуть Россию в G7. В беседе с Reuters дипломатический источник подчеркнул, что большое значение при этом имеет Украина. По словам собеседника агентства, для принятия Москвы обратно необходимы свидетельства прогресса в отношении ситуации в соседней стране.

Ранее Трамп в очередной раз рассказал о необходимости вернуться к формату «большой восьмерки», отметив, что многие вопросы, которые обсуждает клуб, касаются России. Президент США также добавил, что готов поддержать того, кто выступит с предложением о возвращении Москвы в ряды неформальной организации. Между тем, по данным источников CNN, идея принадлежит Эмманюэлю Макрону, который хотел бы видеть российского лидера на саммите «семерки» в 2020 году. Французские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Предполагается, что мировые лидеры обсудят возможное возвращение России на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет во французском Биаррице в конце этой недели.