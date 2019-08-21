Reuters: возвращение России в «Большую семёрку» зависит от ситуации на Украине

Такова позиция президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Ранее телеканал CNN утверждал, что именно президент Франции предложил Дональду Трампу обсудить возможность возвращения России в «Большую семёрку». Американский президент в целом с этой идеей согласен.

У России нет необходимости присоединяться к «Большой семёрке», считает член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв считает, что возвращение России в «Семёрку» только в случае её превращения в «десятку» с привлечением Китая и Индии.

Возвращение в «большу восьмерку» было бы полезно для России, но в текущих условиях это маловероятно. Такое мнение «Эху» высказал директор центра международной безопасности Института мировой экономики Алексей Арбатов.

Если президент США всерьез будет настаивать на возвращении России, остальные участники «семерки» вряд ли примут такое предложение, считает Алексей Арбатов.