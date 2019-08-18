Возвращение России в G8 маловероятно, но это могло быть полезным для улучшения отношений с Западом – политолог Арбатов

Возвращение в «Большую восьмерку» (G8) было бы полезно для России, но в текущих условиях это маловероятно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор центра международной безопасности Института мировой экономики Алексей Арбатов.

«Я всегда за такие шаги. И считаю, что чем лучше отношения России с Западом, тем лучше обстановка у нас в стране. Но с точки зрения реалистичности этого предложения, у меня возникают немалые сомнения. Россия был исключена из G8 в связи с определенными событиями в Крыму и Донбассе. И просто так взять и вернуть Россию, когда ситуация никак не изменилась, с точки зрения Запада, это будет признать свое полнейшее поражение в этой конфронтации, расписаться в том, что они проиграли и капитулировали», — сказал он.

По мнению А.Арбатова, если президент США всерьез будет настаивать на возвращении России, остальные участники G7 вряд ли примут такое предложение.

Накануне лидеры США и Франции провели телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите «Большой семерки» (G7) в 2020 году было бы целесообразно.