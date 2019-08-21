Полузащитник Дмитрий Тарасов обратился в Российский футбольный союз с иском к своей бывшей команде «Локомотив»

Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Расходы на ее проведение и реабелитацию составил 23 тыс Евро.

«Локомотив» этим летом не стал подписывать новый контракт с Тарасовым, и 30 июня было объявлено о его уходе

Позже Тарасов заявил, что «Локомотив» отказался платить за операцию и не разрешил ему восстанавливаться в составе дубля.

В свою очередь Ген директор клуба Василий Кикнадзе ранее заявлял, что Тарасов не получал одобрения медицинского штаба на операцию. В связи с чем клуб не будет ее оплачивать.

Дмитрий Тарасов выступал за столичный Локомотив с 2010 года.