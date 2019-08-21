Тринадцать ингушских полицейских стали фигурантами уголовного дела

Об этом «МБХ-медиа» сообщил адвокат Магомед Куриев. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Ранее эти сотрудники полиции подавали иск о восстановлении на службе, но суд им отказал.

История ингушских полицейских – это сигнал сотрудникам силовых структур, что с ними будет в случае неповиновения, считает главный редактор журнала «Нью Таймс» Евгения Альбац.

Массовые акции протеста против подписания соглашения о передаче части земли Чечне прошли в Ингушетии минувшей весной.