Власти США отказали во въезде возлюбленной британского премьера Бориса Джонсона

Это произошло перед саммитом стран большой семёрки.

В Штаты 31-летнюю спутницу главы британского правительства не пустили поскольку Кэрри Симондс в прошлом году побывала в Сомалиленде. Самопровозглашённое государство мировое сообщество, включая США, не признаёт, считая его частью Сомали. Сомалиленд в прошлом британская колония. Во время поездки в непризнанное государство в северной части Африканского рога возлюбленная Бориса Джонсона встретилась с главой Сомалиленда Мусе Абди, поговорила с ним о правах женщин и загрязнении мирового океана. В Штаты Симондс хотела приехать с целью сотрудничества с благотворительной организацией Oceana по охране природы. Но в визе ей отказали. Это стало неприятным сюрпризом для Джонсона, которому уже на этой неделе предстоит встреча с президентом США на саммите «большой семёрки», пишет британская Daily Mail. Возлюбленная премьера официально не может просить его канцелярию помочь в получении визы поскольку пока не замужем за Джонсоном, отмечает издание. Он объявил о расставании со своей женой около года назад. К разводу по данным таблоида Sun привела измена политика.

Представители Госдепартамента США и правительства Британии официально не комментируют ситуацию с отказом в визе. Один из источников в посольстве сказал Daily Mail, что надеется на разрешение проблемы.