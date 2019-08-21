СМИ: Человек-паук возможно больше не появится во вселенной Marvel

Кевин Файги, президент кинокомпании Marvel, не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, из-за того, что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, которая сняла очередную часть франшизы.

Об этом сообщает Deadline.

Конфликт произошел из-за того, что Disney, которой принадлежит Marvel Studios, предложила Sony разделить пополам расходы на картины и доходы от них, но компания отказалась. В Sony пожелали сохранить предыдущие договоренности, в соответствии с которыми Disney полагается пять процентов выручки.

«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика «Человек-паук». Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно» — прокомментировал сложившуюся ситуацию представитель Sony Pictures.

Сейчас в работе уже находятся два фильма о Человеке-пауке с участием исполнителя главной роли Тома Холланда и режиссера Джона Уоттса. Вероятно, что после завершения этих проектов, Человек-паук больше не появится в кроссоверах Marvel.

Ранее фильм «Человек-паук: Вдали от дома» — собрал в прокате более 1,1 млрд долларов и стал самым успешным фильмом в истории компании Sony.