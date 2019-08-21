Сергей Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах России
Глава военного ведомства заявил это на заседании коллегии Минобороны.
Шойгу рассказал, что одновременно с действиями НАТО США развертывают системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. Североатлантический альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.
Министр обороны пообещал, что Россия ответит на развертывание ПРО в Восточной Европе. Это поможет нейтрализации потенциальных угроз.
По его словам, западный военный округ до конца этого года получит боле 1,3 тыс. единиц техники и в нем проведут более 20 учений.