Для России нет большой необходимости в возвращении в G8, но если предложение поступит, такой сценарий возможен–депутат

Для России нет большой необходимости в возвращении в G8, но если предложение о возврате поступит, такой сценарий возможен. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Нас устраивают те форматы, в которых Россия сейчас участвует — это и G20, и ШОС, БРИКС, ООН. Нам этого в принципе хватает, чтобы реализовывать свою внешнеполитическую линию. Но если такое предложение по возврату в G8 поступит, то его можно будет рассмотреть. Но решение увязывать со снятием или хотя бы ослаблением незаконного санкционного режима в отношении РФ», — сказал он.

А.Морозов добавил, что инициативы США в последнее время выглядят оптимистично и доброжелательно, но многие из них остаются пустыми словами и не находят воплощения.

Лидеры США и Франции провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите «Большой семерки» (G7) в 2020 году было бы целесообразно.