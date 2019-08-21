Первые матчи раунда плей-офф футбольной Лиги Чемпионов результативными не стали

Близость групповой стадии сделала соперников весьма осторожными.

Попадание в групповой раунд ЛЧ – заветная мечта как для команд среднего европейского уровня. Так и для клубов с историей, но выступающих в не самых сильных Чемпионатах. Главным стимулдом становится финансовая составляющая. Только за участие в групповой стадии Лиги команда получает порядка 15 млн Евро. Для многих это соразмерно с годовыми затратами.

Отсюда и важность матчей раунлда плей-офф где, в трех первых матчах, сыгранных накануне, было забито всего два мяча. А встреча на Кипре между местным АПОЭЛом и голландским Аяксом и вовсе завершилась нулевой ничьей.

Еще в двух парах минимальных побед сумели добиться гостьи. Бельгийский Брюгге на выехде одолел австрийский ЛАСК. А пражская Славия добилась победы над румынским клубом ЧФР.

Сегодня свой первый матч этой стадии проведет ФК Краснодар, который сыграет в Греции с местным Олимпиакосом.