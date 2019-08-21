Президент США Дональд Трамп отложил на неопределённое время визит в Данию, запланированный на начало сентября

Хозяин Белого дома в твиттере дал понять, что делает это из-за позиции властей скандинавской страны по Гренландии.

Высказывания премьера Дании Метте Фредериксен не понравились президенту США. «Исходя из того, что она не заинтересована обсуждать покупку Гренландии я отложу нашу встречу на другое время», — написал в твиттере Дональд Трамп. Отметив, что Дания страна особенная с невероятными людьми. Туда его пригласила приехать королева Маргрете II. Визит был намечен на 2-3 сентября. На прошлой неделе в американской прессе появилась информация, что Трамп с советниками обсуждает возможности приобретения Штатами Гренландии – автономного региона в составе Дании. При этом оставалось до конца непонятно это шутка или сделку рассматривают серьёзно, отмечали источники газеты Wall Street Journal. Датские политики поспешили охладить пыл Трампа и заявили, что Гренландия не продаётся. О том же сказала и премьер Дании Метте Фредериксен. «Гренландия не датская. Она гренландская. От души надеюсь, что Трамп сказал это не всерьез», это была цитата. Отвергли возможность продажи региона и власти Гренландии.

Монархи и политики Дании восприняли решение Трампа перенести визит в страну как недипломатичный жест. В королевском доме ограничились словами, что это цитата «стало неожиданностью».