Уголовное дело против сестёр Хачатурян возможно будет прекращено в ближайшее время

По крайней мере, на это надеется защита девушек, которых обвиняют в убийстве отца.

Следователи установили факты морального, физического и сексуального насилия над сёстрами. Михаил Хачатурян неоднократно истязал дочерей и домогался до них, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении девушек. Документ вручили адвокатам, рассказал один из них Алексей Паршин. Защита Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян надеется, что им помогут факты, установленные следователями. Сёстры говорили, что отец их регулярно избивал, одна из них рассказала о сексуальном насилии. Девушки действовали в рамках необходимой самообороны, уголовное преследование нужно немедленно прекратить, такова позиция защиты с самого начала. Адвокат Паршин – он представляет интересы Ангелины Хачатурян — назвал формальной и ожидаемой причину отказа в возбуждении дела — в связи со смертью подозреваемого. Напомним, что в защиту девушек с конца июня в разных городах страны проводят одиночные пикеты, митинги, концерты. Звучат требования прекратить уголовное дело против сестёр Хачатурян и принять закон о домашнем насилии. Им грозит до 20ти лет по обвинению в умышленном убийстве по предварительному сговору.

Михаил Хачатурян был убит в июле прошлого года. Девушки сами позвонили в полицию и признали вину. Одна из них на момент преступления была несовершеннолетней.