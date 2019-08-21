Владимир Путин возможно будет приглашён на саммит «Большой семёрки» в следующем году

По данным CNN, идею возвращения к формату «Большой восьмёрки» обсудили в телефонном разговоре лидеры США и Франции. Дональд Трамп сказал, что приветствовал бы возвращение России.

Напомним, что Владимир Путин в начале этой недели во Франции провёл переговоры с Эммануэлем Макроном. Кстати, глава международного комитета Совета Федерации Констатин Косачёв уже успел написать в Фейсбуке, что возвращение России в «семёрку» имеет смысл только в случае превращения её в «десятку» с привлечением Китая и Индии.