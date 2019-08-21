Министр иностранных дел России обсудит сегодня с вице-президентом Венесуэлы совместные планы двух стран



Одним из вопросов будет политический кризис в Венесуэле. Там, с января этого года официальные власти не могут наладить диалог с оппозицией, которая не признает президента Николаса Мадуро.

В российском МИДе утверждали, что сторонам необходимо наладить связь, и пообещали поддержать любые договоренности, если их получится достичь. Это необходимо, чтобы обеспечить мир в республике, — считают дипломаты. При этом, дата и время начала переговоров между политическими оппонентами пока не определены.

Также Сергей Лавров и Делси Родригес намерены скоординировать действия на международной арене. Это происходит в условиях напряженности вокруг Венесуэлы. Во-первых на неё нарастает санкционное давление, а во-вторых, накануне адмирал вооруженных сил США Крейг Фоллер отметил, что американский флот готов к неким действиям против Боливарианской республики.

Это не единственная встреча Делси Родригес в рамках визита в Россию. Ранее она провела переговоры с российским вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым.