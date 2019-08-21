Зампред комитета ГД по образованию предложил вице-премьеру Голиковой ввести «первосентябрьский капитал»

С предложением создать в России программу субсидирования для семей, в которых есть школьники, выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст его письма к вице-премьеру есть в распоряжении у RT.

В письме указано, что в прошлом году примерная стоимость комплекта школьника составила примерно 11,4 тысяч рублей.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета» — отмечает Чернышов.

Предполагается, что средства из программы, которую предлагают назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу. Конкретная сумма, которая потребуется на реализацию этой инициативы, не уточняется.