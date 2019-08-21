Дональд Трамп предложил вернуться к формату «большой восьмерки» с участием России

По его словам, исключение Москвы из международного клуба связано с неприязнью экс-президента США Барака Обамы к Владимиру Путину.

Участие Москвы в G8 было бы более целесообразно, уверен президент США. «Многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией», — подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами. Также он добавил, что готов поддержать того, кто выступит с предложением о возвращении России в ряды неформального клуба. Исключение Москвы из «большой восьмерки» Трамп связал с позицией Барака Обамы – бывший глава Белого дома якобы настоял на этом из-за того, что Владимир Путин его «переиграл».

Между тем, возвращение к формату «восьмерки» поддерживает и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он рассказал в телефонной беседе с Трампом, утверждает источник CNN. Предполагается, что мировые лидеры обсудят эту идею на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет во французском Биаррице в конце этой недели. В случае поддержки инициативы Россия может вернуться в клуб уже в следующем году.

От участия России в неформальной организации решено было отказаться в 2014 году после присоединения Крыма.