Совет безопасности ООН по запросу России и Китая проведёт экстренную встречу из-за ракетных разработок США

В Москве и Пекине считают, что они нарушают условия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности.

В начале недели Пентагон объявил, что США впервые после выхода из Договора испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полёта более 500 километров.

Эти испытания готовились с октября прошлого года или даже раньше, утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, представители российского руководства постоянно говорят о «зеркальном» ответе на действия США.