Путин рассказал о «провале» в первичном звене здравоохранения

Так ситуацию в российской медицине президент России охарактеризовал на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения, передает РБК.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал», — сказал Владимир Путин.

Путин, ссылаясь на разговоры с жителями России в ходе «Прямой линии», отметил, что ситуация с зарплатами в медицине далека от идеала, хотя статистика говорит о достижении целевых показателей.

На совещании также были затронуты вопросы нехватки кадров в сфере здравоохранения и сложности доступа к своевременной и квалифицированной медпомощи у жителей отдаленных регионов.

Президент заявил, что первичному звену российской медицины нужна модернизация, чтобы разрешить эту кризисную ситуацию.