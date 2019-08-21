В Петербурге проведут плановую проверку системы оповещения горожан

Сирены заработают ближе к полудню.

Тестирование системы оповещения начнётся утром в половину двенадцатого: всего процесс займёт не больше десяти минут. Сначала прозвучит голосовое сообщение, потом включится сирена. По логике после сигнала жители должны включить телевизор или радиоприёмник. В случае реальной угрозы там должны рассказать о том, что произошло и как действовать. Сегодня же в это время телеканалы и радиостанции предупредят о плановой проверке системы оповещения. Лучше всего звук сирен будет слышно в жилых районах и на оживленных автомагистралях, а вот те, кто в это время окажутся в парках, об учебной тревоге могут и вовсе не узнать. Напомню, систему оповещения в Петербурге тестируют каждый год, при этом пока не было ни одного случая, когда она бы пригодилась в реальных условиях. Чаще всего её используют лишь частично для того, чтобы распределять по разным направлениям поток болельщиков, который идёт по Крестовскому острову после матчей петербургского «Зенита».

Петербургские чиновники во время проверки системы оповещения будут проверять, какие места она не охватывает.