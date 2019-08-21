Ситуация в Донбассе и московские протесты станут сегодня темами переговоров Владимира Путина и его финского коллеги

Саули Ниинистё примет российского президента в Хельсинки.

У лидеров России и Финляндии относительно сегодняшних переговоров разные приоритеты. Как сообщили ранее в Кремле, Путин в ходе визита планирует обсудить отношения с Евросоюзом, взаимодействие в Арктике в контексте председательства Финляндии в Арктическом совете, безопасность полетов над Балтикой.

Ниинистё на пресс-конференции во вторник отдельно указал, что хотел бы коснуться геополитических вопросов и ситуации на Украине. Это, по его словам, особенного интересно в преддверии встречи финского лидера с Владимиром Зеленским. Мимо темы протестных акций в Москве президента наших стран также вряд ли пройдут. Тем более, об этом Путин и Макрон говорили в понедельник в Париже, напомнил президент Финляндии.

Путин был в Хельсинки год назад. Там он встретился с Дональдом Трампом.