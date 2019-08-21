Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляцию на арест фигуранта дела о беспорядках 27 июля в столице Валерия Костенка

В начале августа он был заключен под стражу на 2 месяца.

Член партии «Яблоко» Валерий Костенок ранее признался в том, что бросил в полицейских две пустых пластиковых бутылки в ходе протестной акции 27 июля. Согласно протоколу, зачитанному в Басманном суде, одна из них попала в каску одному из сотрудников правоохранительных органов. При этом Костенок настаивает, что у него не было цели причинить полицейским вред здоровью, кроме того, он отрицает вину в участии в массовых беспорядках, которое ему вменяет следствие. Однако первая инстанция заняла сторону Следственного комитета. Там привели стандартные аргументы о том, что Костенок может скрыться и установить контакты с другими фигурантами т.н. «московского дела».

Вместе с тем против заключения под стражу молодого человека выступает не только защита, подавшая жалобу, но также и прокуратура. В ходе заседания в Басманном суде полторы недели назад ее представитель счел эту меру избыточной; также он отметил, что следователь не дал сведений, которые обосновывают арест.

Всего по делу о беспорядках и применении насилия в ходе акции 27 июля были арестованы 13 человек. Двоим из них – Кириллу Жукову и Даниилу Беглецу — уже смягчили обвинение, убрав статью об участии в беспорядках.