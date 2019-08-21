Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено в ближайшее время

Так считает адвокат одной из обвиняемых Сергей Паршин – по его словам, следствие установило, что отец девушек действительно издевался над ними.

Следственный комитет отказал в возбуждении дела в отношении отца сестер Хачатурян из-за его смерти, но в тексте постановления говорится, что факты насилия над девушками подтвердились. В беседе с ТАСС адвокат Паршин подчеркнул, что речь идет о многолетних систематических истязаниях и сексуальных домогательствах. Эти факты помогут доказать, что убийство Хачатуряна было совершено в рамках необходимой самообороны – во всяком случае, на такой исход надеются защитники сестер. В этом случае уголовное преследование девушек может быть прекращено.

Расследование преступления уже завершено. Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с 30 томами материалов дела. Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По этой статье им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

В поддержку сестер Хачатурян неоднократно проводились митинги и пикеты. Сторонники обвиняемых требуют прекращения уголовного дела.