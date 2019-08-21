Новый фильм о Джеймсе Бонде будет называться «007: No Time to Die» («Нет времени умирать»). Премьера в Великобритании состоится 3 апреля 2020 года, мировая — запланирована на 8 апреля. Как говорится в официальном анонсе, Бонд «оставит активную службу» и будет «наслаждаться спокойной жизнью на Ямайке» до тех пор, пока его старый друг из ЦРУ не попросит о помощи. В новой серии Бонд будет спасать похищенного злодеями ученого. И это будет уже 25-ый фильм об агенте 007.