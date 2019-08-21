Астронавты NASA сегодня выйдут в открытый космос

Им предстоит установить модуль для приема пилотируемых кораблей.

Космической операции предшествовали 200 часов репетиций на Земле. Астронавтов погружали в бассейн для имитации соответствующих физических условий. Для Ника Хейга выход в космос будет уже третьим в карьере. Эндрю Морган в этом смысле – дебютант.

Центр управления полетом будет контролировать ход операции. Астронавтам нужно подключить кабели к стыковочному устройству, которое доставили на МКС в июле. Этот модуль будет задействован в будущем, когда к международной космической станции будут летать коммерческие корабли Boeing Starliner и Crew Dragon от компании SpaceX с экипажем на борту.

Сейчас монополия по доставке людей на МКС принадлежит России.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полагает, что NASA начнет самостоятельно отправлять астронавтов на МКС уже в конце этого года.