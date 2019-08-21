Дональд Трамп планирует назначить послом США в России заместителя госсекретаря Джона Салливана

Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации. Кандидатура должна будет получить одобрение американских законодателей. Газета в связи с этим напоминает, что Салливан называл «недопустимым» вмешательство России в выборы американского президента и критиковал Россию за «агрессию» в отношении Украины и «аннексию» Крыма. Прежний американский посол в Москве Джон Хантсман 6 августа подал в отставку в связи с намерением баллотироваться в губернаторы Юты.