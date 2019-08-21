Россия возможно вернется в «большую восьмерку»

Во всяком случае, Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Владимира Путина на саммит «семерки» в 2020 году. Об этом сообщает «Bloomberg» со ссылкой на источники в американской администрации. Как ожидается, президент США поднимет этот вопрос на ближайшем саммите во Франции. Ранее Трамп говорил, что не будет возражать против возврата России в группу семи и возобновления ее работы в формате G8. Тогда Трамп сказал, что Россия была исключена из «восьмерки» при Обаме, так как Путин «перехитрил его».