Футбольный клуб «Краснодар» сыграет сегодня в плей-офф Лиги Чемпионов против греческого «Олимпиакоса»

В решающем споре за путевку в групповой этап Лиги чемпионов «Краснодару» будет противостоять самый титулованный клуб Греции. На счету «Олимпиакоса» 44 титула. А вот в минувшем сезоне золото от пирейцев ускользнуло – первым стал ПАОК. Тем не менее команда под руководством португальского специалиста Педру Мартинша играет стабильно. И за последние пол года вообще не проигрывает. В том числе и в Еврокубках.

Нынешний отбор «Олимпиакос» начал с победы над чешской «Викторией», а затем дважды переиграл вице чемпионата Турции «Истанбул Башакшекир».

И это при том, что самый звездный футболист нынешнего состава красно-белых — французский ветеран Матье Вальбуэна.

А вот самый дорогой игрок команды и ее капитан Костас Фортунис не сможет помочь грекам в игре с Краснодаром из-за травмы.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу «Олимпиакоса» и «Краснодара» начиная с 22 часов.