Суд в Австралии отклонил апелляцию 78-летнего кардинала Джорджа Пелла

Он был осужден за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. В соответствии с приговором, вынесенным в марте, кардинал останется в заключении до истечения назначенного ему шестилетнего тюремного срока.

Суд присяжных в конце прошлого года признал тогда еще 77-летнего кардинала Джорджа Пелла виновным в том, что в середине 1990-х годов он будучи архиепископом Мельбурнским совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков из хора собора. Его обвиняли и в других преступлениях на сексуальной почве, но эти дела так и не дошли до суда. Сам Пелл свою вину не признал. Его дело появилось в результате расследования специальной комиссии, которую в 2012 году создали для проверки организаций, имевших доступ к детям. Выяснилось, что около 7% австралийских священников совершали насильственные действия в отношении детей. Случай Пелла привлек особое внимание, поскольку он был третьим человеком в иерархии католической церкви после папы римского. С 2014 года кардинал служил в Ватикан, где занимал пост казначея.

Пелл стал самым высокопоставленным представителем католической церкви, признанным виновным в педофилии.