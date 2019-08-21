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07:04, 21 августа 2019

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и новый британский премьер-министр Борис Джонсон встретятся сегодня в Берлине

Меркель примет Джонсона с военными почестями в администрации канцлера в 18 часов местного времени. Об этом сообщила заместительница главного спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер. В разговоре стороны коснутся как обстоятельств выхода Великобритании из Евросоюза, так и будущих германско-британских отношений. Деммер подчеркнула, что правительство ФРГ однозначно фаворизирует упорядоченный брекзит. Любые другие варианты, по ее словам, «не отвечали бы ничьим интересам». Однако Германия подготовлена ко всему, что приведет за собой неупорядоченный выход Британии из ЕС. В настоящий момент велика вероятность того, что Великобритания покинет Евросоюз без всяких условий. В недавнем письме президенту Европейского совета Дональду Туску Борис Джонсон потребовал изменений соглашения, разработанного его предшественницей Терезой Мей. Если этого не произойдет, новый глава правительства Великобритании обирается выйти из Евросоюза до конца октября без контракта. Брюссель решительно отклоняет возможность изменения существующего проекта договора. Однако Джонсон собирается предотвратить неупорядоченный брекзит, который может привести к необратимым негативным последствиям. Правительство ФРГ не рассматривает опцию пересмотра договора по брекзиту.

Меркель и Джонсон обсудят также ряд других общеевропейских и международных тем. Ранее канцлер ФРГ лишь один раз провела телефонные переговоры со своим британским коллегой.



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